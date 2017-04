Na Capital, Kassab anuncia 1º satélite brasileiro de internet banda larga

Conforme Kassab, a capacidade deste satélite é superior ao dobro do alcance de todas as operadoras juntas de internet no país.

Durante o evento, que acontece na manhã desta quarta-feira, 19, na Esplanada Ferroviária, o ministro também disse que com esse investimento, todos os setores serão beneficiados, mas principalmente o de defesa civil, em que 30% será utilizado para monitoramento das fronteiras.

O setor agropecuário também será beneficiado, bem como educação, saúde, entre outros. “Vamos levar internet para as escolas, hospitais, todos os equipamentos de saúde, ensino e vamos integrar o setor produtivo, em especial o agronegócio, a agricultura, trazendo a oportunidade de ter a internet banda larga no campo”, explica Kassab.

