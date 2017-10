Em Campo Grande IEL inicia capacitação na área de gestão em SST

O IEL iniciou, na noite desta segunda-feira (02/10), mais um módulo da etapa de capacitações da 1ª turma do PQF (Programa de Qualificação de Fornecedores) em Campo Grande (MS). Trata-se do curso Gestão em SST (Saúde e Segurança do Trabalho), treinamento com carga horária de 20 horas voltado para capacitação dos empresários que participam do programa no âmbito da organização de processos internos da empresa.

Neste módulo, representantes das empresas participantes do PQF desenvolvem competências que permitirão a diagnosticar e mapear processos para implementar as ações em SST; identificar perigos, avaliar riscos e medidas de controle necessárias; quais os requisitos estabelecidos na legislação trabalhista e elaboração de plano de ação.

“A gestão em SST tem o objetivo de apresentar e facilitar a adoção de boas práticas voltadas à gestão de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Afinal, boas condições de trabalho sempre são benéficas a todos. Além de manter a integridade física e mental do trabalhador, evita prejuízos para a empresa e à sociedade”, afirmou o instrutor do curso Ewerton de Oliveira Souza.

PQF

Nesta 1ª turma do PQF em Campo Grande, 14 empresas de diversos segmentos serão capacitadas para atender as âncoras Semalo e Sistema Fiems. O programa é dividido em quatro etapas: sensibilização, quando há uma mobilização para adesão de empresas-âncoras, empresas fornecedoras e parceiros; diagnóstico, quando é traçado perfil contendo pontos fortes e fracos das empresas; qualificação, por meio de cursos e consultorias; e certificação, última fase do programa na qual as empresas que obtiverem aprovação ao longo do processo receberão um Certificado de Fornecedor Qualificado, reconhecido pelo IEL, instituições parceiras e pela empresa-âncora.

O PQF assessora as empresas no sentido de assegurar que o que foi aprendido durante as capacitações será aplicado de maneira correta, porque, após o treinamento, promove visitas a campo. Os integrantes da 1ª turma campo-grandense do PQF estão animados com o desenrolar do programa.

Sócia-proprietária da Gráfica Pontual, Maria do Socorro Gaúna afirma que, a cada módulo do curso concluído, é possível identificar novos pontos a serem melhorados na empresa. “Desde as primeiras aulas já foi possível notar que precisávamos de implantar determinadas mudanças e, antes mesmo da conclusão do programa, algumas já estão em curso e conseguimos notar evoluções consideráveis nos processos”, avaliou.

Nilvo Della Senta, proprietário da indústria metalúrgica ND Metal, conta que o PQF veio no momento certo. “Neste momento em que toda empresa passa por dificuldades, fomos, de certa forma, estimulados a rever nosso modelo de negócio, e o PQF tem sido muito importante nesse sentido”, disse.

Veja Também

Comentários