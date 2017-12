Em Campo Grande Chefs de cozinha preparam aula para as festas de fim de ano

Todo aluno inscrito receberá certificado da aula, que acontecerá entre as 16h e 20h, no Instituto Paulo Machado - Divulgação

Para o Natal uma cuca recheada, para o réveillon uma galinhada com PANC (plantas alimentícias não convencionais, como a serralha, beldroega, major-gomes, taioba e cumbaru). Esses são dois dos pratos que serão ensinados no curso de gastronomia para verão e festas de fim de ano, ministrada pelo premiado Chef Paulo Machado e pela Chef Vera Almeida, membro do Slow Food Brasil. A aula com quatro horas de duração acontecerá em Campo Grande, no dia 18 de dezembro.

O cardápio da aula também incluirá pão artesanal, salada de grãos, molho pesto e caviar de berinjela. “São receitas relativamente fáceis e indicadas para consumo em família, para receber bem os familiares nesta época do ano. Tivemos a ideia de formatar um cardápio que conciliasse a estação do ano com as festividades familiares, e tornar o modo de preparo acessível a todos que prezam por uma bela mesa”, destaca o chef sul-mato-grossense, Paulo Machado.

Todo aluno inscrito receberá certificado da aula, que acontecerá entre as 16h e 20h, no Instituto Paulo Machado, Múltiplo Ateliê, que fica na Rua Resedá, 495, Cidade Jardim, próximo ao Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS).

Para realizar as inscrições e mais informações sobre o curso entrar em contato pelo telefone (11) 991162351 (whatsapp), ou pelo e-mail: chefpaulomachado@icloud.com .