Em blitz na UCBD, IEL divulga 25 vagas de estágio em 7 cursos

Parte das ações de divulgação de estágios nas universidades de Campo Grande (MS), o IEL realizou uma blitz no campus da UCDB, na manhã desta quarta-feira (15), e apresentou para os estudantes 25 vagas disponíveis em sete cursos. “Cabe ressaltar que as vagas estão abertas para todos os universitários que se encaixem no perfil buscado pela empresa e não somente para os da instituição visitada”, explicou a técnica do IEL que coordena a ação, Jackeline Pires Magalhães.

“O objetivo da blitz é aproximar os universitários das oportunidades no mercado de trabalho por meio de programa de estágio, mas qualquer estudante que esteja cadastrado no IEL pode se candidatar. As vagas também são divulgadas no site, Facebook, Instagram e Twitter do IEL”, emendou Jackeline Magalhães.

Sobre a blitz, a técnica do IEL acrescenta que, além de apresentar as vagas, são repassadas aos estudantes orientações sobre como se cadastrar no site do IEL. “Explicamos como o estudante pode fazer o cadastro e, para os que já estão cadastrados, ressaltamos a orientação de sempre mantê-lo atualizado, para que esse aluno possa ser contatado por e-mail ou celular caso tenha um perfil que se enquadre nos requisitos que a empresa estabelece”, emendou.

Para esta quarta-feira (15), estavam disponíveis 15 vagas para o curso de Administração, quatro Ciências Contábeis, uma para Publicidade e Propaganda, Artes ou Pedagogia e Área de TI, uma para o município de Maracaju, nos cursos de Letras ou Pedagogia, e duas vagas para o Ensino Médio, em Campo Grande.

Estudantes

Acadêmico do 5º semestre de Publicidade e Propaganda, Gabriel Barros, de 20 anos, se entusiasmou com a vaga disponível para o curso dele. “O estágio é uma oportunidade de conhecer o mercado de trabalho, além de ter uma remuneração”, afirmou. Do 1º semestre de Arquitetura, Julia Franco, 18 anos, procura um estágio para acrescentar experiência ao currículo. “É uma forma de melhorar o currículo e aliar o ensino teórico do curso, que é na parte da manhã, com uma experiência mais prática no período da tarde”, avaliou.

“O candidato deve ficar atento porque o banco de vagas é atualizado, em média, duas vezes por semana ou conforme a demanda das empresas por estagiários”, afirma Jackeline Magalhães, completando que desde o dia 7 de março o IEL promove blitzen nas universidades da Capital para apresentar o programa de estágio aos estudantes e já passou pela Anhanguera, Uniderp e Estácio de Sá.

Confira abaixo o calendário das blitzen nas instituições de ensino superior:

UNIVERSIDADE DATA HORÁRIO UCDB 14/03 8h30 às 11h30 18h30 às 21h 15/03 8h30 às 11h30 18h30 às 21h 16/03 8h30 às 11h30 18h30 às 21h UNIDERP Agrárias 20/03 9h às11h30 UNIGRAN CAPITAL 21/03 9h às 11h30 18h às 21h IFMS 05/04 8h30 às 10h30 18h às 21h15 FCG/FACSUL 10/04 9h às 11h 18h às 21h 11/04 18h às 21h 12/04 9h às11h 18h às 21h

Veja Também

Comentários