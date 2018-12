Em aula-show, clientes do Comper aprendem a fazer peru natalino

Rede Comper de Supermercados promoveu na quinta-feira (6), na loja Euler de Azevendo, aula-show com a chef Dedê Cesco - Divulgação

O natal está chegando e como forma de incentivar os clientes a preparar pratos natalinos, a Rede Comper de Supermercados promoveu na quinta-feira (6), na loja Euler de Azevendo, aula-show com a chef Dedê Cesco, que ensinou a receita de um maravilhoso peru natalino. O prato foi acompanhado por farofa de bacon.

Para a preparação da receita, Dedê usou um peru de quatro a cinco quilos, uma cebola grande, uma lata de cerveja, uma colher de chá de açafrão, quatro colheres de sopa de óleo de girassol, uma colher de sopa rasa de sal para cada quilo da carne, 200 gramas de manteiga, uma lata de compota de abacaxi, cerejas em calda, ameixas pretas secas sem caroço e alface crespa.

Dedê descongelou o peru com um dia de antecedência, cortou as cebolas em fatias e juntou cerveja e açafrão ao tempero da carne, que foi levada ao forno em 180°C coberta com papel alumínio por aproximadamente duas horas. Após a retirada do papel, o peru foi besuntado com manteiga e mais uma vez colocado no forno numa temperatura mais alta. Após corar, a carne tem que ser retirada do fogão e decorada a gosto.

Conforme a aposentada Terezinha Borgonha, 63 anos, "o Comper, por meio da Dedê, procura ensinar receitas fáceis aos clientes. Os ingredientes podem ser encontrados em qualquer loja e a maneira como a chef nos ensina a cozinhar é transformadora. Nunca tinha visto um peru tão dourado".

Para o também aposentado Luiz Otávio de Lima Cavalcante, 60 anos, "a receita é muito prática e a aula foi um verdadeiro show. Esse, certamente, é um dos pratos mais deliciosos que provei feitos pela Dedê. Pela aula, vi que é bem fácil preparar o peru; qualquer pessoa que cozinha minimamente consegue preparar o prato".

Gerente do Comper Euler de Azevedo, Narciso Narciso explicou que "a rede se sente realizada em proporcionar momentos como esse para os clientes. É uma ação diferenciada e que consolida cada vez mais a nossa relação com a clientela".