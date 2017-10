Em assembleia, professores da Uerj decidem manter greve

Rio de Janeiro - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realizou a primeira fase de seu vestibular 2018, foram 37.393 mil inscritos na edição deste ano (Tomaz Silva/Agência Brasil) / Tomaz Silva/Agência Brasil

A maioria dos participantes da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Asduerj) decidiu hoje (4) manter a greve da categoria, iniciada ontem (3).

O diretor da entidade, Guilherme Abelha, disse que é preciso nacionalizar o debate sobre a universidade pública e defendeu uma greve nacional para protestar contra os cortes no financiamento das instituições

“Nós vemos similitudes entre o que está acontecendo com a Uerj e outras universidades. O próprio sistema federal está com problemas gravíssimos de custeio, não só as universidades, mas os centros de pesquisa também”.

Salários

Os professores da Uerj estão com os salários de agosto e setembro e o décimo terceiro salário de 2016 atrasados. A Uerj é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, e não à Secretaria de Educação, cujos profissionais, segundo Abelha, estão recebendo os salários dentro do calendário previsto. “Nós estamos atentos a essa falta de isonomia e estamos muito insatisfeitos com essa questão”. Esta é a segunda greve deste ano na Uerj. A primeira ocorreu em agosto.

Veja Também

Comentários