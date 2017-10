Em Aquidauana Senac oferece vagas para cursos de informática e beleza

Para quem quer aprender mais sobre o Excel, a opção é o curso Excel Avançado, que tem início dia 09 de outubro, no período noturno, com carga horária de 40 horas/aula. O aluno vai se aperfeiçoar na utilização dos recursos do Microsoft Excel para criação de planilhas dinâmicas. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além do curso de Operador de Computador ou conhecimentos equivalentes, ou ainda o curso de Excel básico.



E quem ainda não conhece a ferramenta, tem o curso Excel Básico, com início dia 16 de outubro e carga horária de 30 horas/aula, também no período noturno. O aluno vai aprender a criar planilhas utilizando os principais recursos do aplicativo e partindo da análise de necessidades específicas, visando agilizar os processos de trabalho. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.



Já na área da beleza, a opção é o curso Design de Sobrancelha, que proporciona aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas através da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente. O curso tem início dia 17 de outubro e será realizado às terças e sextas, das 18h às 21h15. É necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental (5º ano) para se inscrever.



Mais informações pelo telefone (67) 3241-3920, pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br ou no site: www.ms.senac.br.

