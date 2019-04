Em alusão ao Abril Verde, palestra sobre saúde contempla dois mil profissionais da Reme

Prefeito Marquinhos Trad durante a palestra

Em comemoração ao Abril Verde, mês de prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT) promoveram, nesta segunda-feira (8), a palestra “Educação é lugar de saúde, não de doença”, ministrada pelo psicólogo e escritor Rossandro Klinjey, especialista em assuntos como comportamento, educação e família.

Presente no evento, o prefeito Marquinhos Trad ressaltou que o gestor deve se preocupar com o emocional dos servidores e não apenas com a estrutura material do município. “Precisamos cuidar do ser humano. Temos quase 25 mil funcionários públicos e 8 mil educadores. Por isso, é muito importante dar a eles condições emocionais para absorver o estresse do dia a dia”, afirmou.

A palestra aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo e contou também com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, além de técnicos, superintendentes da Semed e autoridades da área de Educação e do TRT.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, mencionou que a Prefeitura oferece todo o apoio aos profissionais que se afastam da sala de aula devido a qualquer tipo de quadro de saúde. Por isso, a gestão se preocupa em proporcionar momentos de reflexão, como a palestra do psicólogo Rossandro Klinjey.

“Temos um setor de psicossocial dentro da Semed, que oferece todo o suporte para minimizar essas questões de saúde. A parceria com o TRT foi providencial, porque mostra a nossa preocupação em levar informações aos profissionais da Reme sobre o tema”, destacou a secretária.

Segundo a superintendente de Gestão e Normas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Alelis Izabel de Oliveira Gomes, o objetivo do evento é fazer com que os profissionais participantes reproduzam o conteúdo da palestra nas unidades. “É um assunto sempre em pauta e precisamos trabalhar no dia a dia para que o ambiente de trabalho seja saudável, pois é o local onde passamos a maior parte do nosso tempo e as pessoas precisam estar bem para produzir”, afirmou.

A desembargadora Maria Beatriz Teodoro Gomes elogiou a iniciativa da parceria que proporcionou a palestra e ressaltou que a sociedade deve ampliar a conscientização sobre a importância de discutir sobre cidadania com as crianças. “Percebemos que o professor muitas vezes assume obrigações da família, o que causa uma sobrecarga no profissional”, mencionou.

Para o ministro Lelio Correa, a palestra foi uma ferramenta fundamental para a motivação dos professores. “O Rossandro aborda de forma leve a mensagem de que a empatia é fundamental e que precisamos estar convictos de nossa missão e saber, que acima de tudo, a função do educador é essencial para a elevação do patamar civilizatório. A Justiça do Trabalho tem agido com firmeza para coibir o assédio no ambiente do trabalho”, garantiu.

O acúmulo de responsabilidades delegadas aos professores também é destacado pelo palestrante Rossandro Klinjey como um dos principais causadores do estresse emocional.

“A sociedade precisa voltar a olhar a Educação com a importância que ela tem. Há muito desrespeito com os profissionais hoje em dia, que muitas vezes é o último bastião de ética e dignidade que um aluno tem para reverter todo seu projeto de vida. O professor não tem o dever de salvar a todos, mas se tiver estrutura para cumprir seu papel, consegue mudar o destino de muitos alunos”, pontuou.

Ambiente saudável

A professora e apoio pedagógico, Maria Helena Reis, conta que admira o trabalho do psicólogo e assiste as palestras pelas redes sociais. Na sua opinião, o profissional incentiva a autoestima e leva o indivíduo a refletir quanto a sua postura no ambiente de trabalho.

“Eu acredito que a partir do momento que ele traz a problemática da saúde mental, promove uma reflexão sobre o que você está fazendo com sua própria saúde. Ele faz a gente refletir sobre nossas ações e com isso, mudamos nossas atitudes no trabalho e até na vida pessoal e não jogamos a responsabilidade apenas no outro”, pontuou.

Para a diretora-adjunta da escola Professor Vanderlei Rosa, Lucilene Fernandes de Oliveira Vedana, a abordagem do tema é de grande relevância também para as relações do ambiente escolar e auxilia os gestores a proporcionar um ambiente saudável de trabalho.

“Temos que buscar as possibilidades e o potencial das pessoas e fazer com que elas percebam a sua importância e contribuição para a escola. Temos que trabalhar de forma que eles se sintam satisfeitos e, assim, manter um ambiente salutar. Por isso, é necessário ouvir as demandas e sugestões. Desta forma, construímos um ambiente democrático e as pessoas ficam felizes”, disse.