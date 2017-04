Em alusão à Páscoa, alunos do Educandário Getúlio Vargas aprendem a preparar cupcakes

Vinte e cinco alunos do Educandário Getúlio Vargas, com idades entre 11 e 16 anos, participaram nesta quarta-feira (11), às 14h30, de aula na Cozinha Experimental do Comper, no Hipercenter Jardim dos Estados, em Campo Grande. Em alusão à páscoa, eles aprenderam a preparar cupcakes de laranja e coco.



Conforme a professora de inglês Luciana Teixeira, que trabalha no projeto Contraturno no Educandário Getúlio Vargas, conduzido pela coordenadora Edi Lacerda, os alunos da instituição são encorajados a saírem do ambiente escolar para obterem mais conhecimentos em diversas áreas. Recentemente, fizeram passeio na Energisa para conhecerem o local se inteirar sobre o tema energia.



Na opinião de Luciana, a aula na Cozinha Experimental do Comper é uma maneira interessante de os adolescentes aprenderem a cozinhar de um jeito diferente. “Acho importante para eles participaram de atividades fora do ambiente escolar. Experiência bastante positiva”.



Chef da Cozinha Experimental há 15 anos, a culinarista Dedê Cesco admite que trabalhar com jovens e adolescentes, na culinária, é muito bom, pois eles levam a sério o aprendizado. “O ato de cozinhar é algo social, que aproxima todos que estão envolvidos. Depois que eles aprendem o prato, vão se sentir valorizados e querer ensinar e até preparar para as famílias, assim haverá uma confraternização entre todos. Nesse processo do adolescente com a família, o papel da gastronomia é agregador”, destaca Dedê.



Visando garantir que as crianças se sintam importantes, ainda mais no contexto da culinária no que consiste à troca de ideias, trabalho em equipe, aprendizado de algo diferente em um ambiente fora do de costume deles, o Comper convidou os alunos para a aula na Cozinha Experimental.



Educandário – O Educandário Getúlio Vargas é uma entidade beneficente sem fins lucrativos fundada há 71 anos, na cidade de Campo Grande. Na época, tinha a finalidade de dar abrigo aos filhos sadios de pais portadores do mal de Hansen, internado no Hospital São Julião e funcionava como um internato onde as crianças só saíam quando alcançavam a maioridade.



Hoje, a entidade não atende mais os filhos dos pacientes, e sim, presta serviço a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e de risco, ou seja, crianças que precisam de assistência enquanto seus pais trabalham. Elas vão para a escola, tanto no período da manhã quanto à tarde, e participam de aulas de capoeira, karatê, capoeira, dança, canto, violão e até de panificação.



Os alunos que entram às 7h saem às 17h e recebem cinco refeições. Já as crianças e adolescentes que frequentam o projeto no contraturno recebem duas refeições. O Educandário conta com 27 voluntários, que organizam eventos de arrecadação e até na venda de biscoitos fabricados dentro da instituição e atualmente tem mais de 120 alunos.



Para doar, é só procurar a instituição que fica na avenida Coronel Antonino, 1.200, ou entrar em contato pelos telefones (67) 3351-6172 e 3351-3180.

