Em ação solidária de servidores, Governo distribui 15 mil brinquedos para 70 entidades

O ano de 2018 teve um Natal diferente para mais de 15 mil crianças de Mato Grosso do Sul que foram presenteadas com os brinquedos arrecadados na ação solidária de Natal dos Servidores Públicos Estaduais – Divida a Brincadeira. Ao todo, 70 entidades do Estado, incluindo aldeias indígenas e comunidades rurais, foram atendidas.

Para o secretário de Administração e Desburocratização e idealizador da Campanha, Carlos Alberto de Assis, o resultado surpreendeu não só pela quantidade de brinquedos, mas também pela forma com que os servidores abraçaram a causa e ajudaram na captação, triagem e preparação dos brinquedos para entrega. “Toda ação solidária deve ser compartilhada e nossos servidores não pouparam esforços para arrecadar. Propostas como essa nos auxiliam na conscientização e no amadurecimento de uma série de valores, fundamentais no desenvolvimento do serviço público. Imaginem 15 mil olhinhos brilhando e sorrindo para você. É uma sensação que não se define”, pontuou.

Madrinha da Campanha, a primeira-dama Fátima Azambuja, pontuou a importância de agradecer à Deus e reiterou a necessidade de construir, junto com os servidores públicos um Mato Grosso do Sul mais humano. “Natal é momento de agradecimento, pelas bênçãos, pela saúde, pela família. E os nossos servidores estão de parabéns, pelo espírito de solidariedade que demonstraram durante a Campanha. Fiquei muito feliz porque são eles [servidores] que muito nos ajudam a construir um Mato Grosso do Sul mais humano”,

Com direito a Papai Noel e animação do grupo Brucutu Triciclo, o encerramento da campanha durou dois dias e passou por diversos bairros, entre eles: Moreninhas, Jardim Itamaracá, Nova Lima, Jardim Aero Rancho e Novos Estados. Feliz com a iniciativa do Governo do Estado, o presidente da Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho, Nilson Oliveira, disse sobre a importância nos dias de hoje dos que tem um pouquinho a mais, doarem àqueles que nada têm. “Atendemos 500 crianças, sendo 250 meninas e 250 meninos. Foi uma maneira de deixar mais crianças felizes nesse Natal, dar uma alegria para eles. E só com essa parceria é que poderíamos realizar isso”, finalizou.