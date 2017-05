Em 2017, provas do Enem serão aplicadas em dois finais de semana

No dia em que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, abriu inscrições para 2017, o ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou as mudanças feitas na aplicação do Exame a partir deste ano. Para ele, dividir a aplicação das provas em dois finais de semana, vai cansar menos os candidatos.

O ministro destacou ainda que o exame deixará de valer como certificação de conclusão do Ensino Médio, que passará a ser feita por outra prova.

A segurança do exame, que já foi motivo para pedidos de cancelamento em edições anteriores, levará a uma mudança: as provas passarão a ser identificadas, mas não será o foco da pasta nessa edição.

O exame, realizado desde 1998, deve ser realizado por cerca de 7 milhões de estudantes. O ministro comentou ainda a polêmica, no último ano, das ocupações em escolas públicas e universidades, que levaram a prova a ser realizada em duas datas distintas.

