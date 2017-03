JUSTIÇA | Quinta, 9 de Março de 2017 - 18:24 Deputado pede a Ministro da Justiça melhor condições de trabalho para os policiais rodoviários federais A reunião com o ministro ocorreu porque a Polícia Rodoviária Federal (PRF) é subordinada à pasta, com a função de combater as mais variadas formas de crimes nas rodovias federais do Brasil