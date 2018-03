Projeto da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado é selecionada no Desafio Aprendizagem Criativa Brasil 2018

Campo Grande (MS) – A Fundação Lemann e o MIT Media Lab irá selecionar 12 brasileiros para receber a Creative Learning Fellowship, oferecida pelo Desafio Aprendizagem Criativa Brasil 2018. A região Centro-Oeste é representada pela professora de Física da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, Ellen Regina Romero Barbosa, inscrita com o projeto “Mãos na Massa: desbravando a cozinha da escola”.

O processo de seleção envolveu 28 avaliadores independentes e mais uma equipe da Lemann e do MIT. As propostas foram avaliadas a partir de critérios de relevância, viabilidade, potencial de impacto, diversidade geográfica, diversidade temática, e inovação. Ao longo do ano, os fellows se reunirão periodicamente, visitarão o MIT Media Lab, e receberão apoio para implementar projetos que tornem a educação brasileira mais mão na massa, criativa e relevante.

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, Ellen representa a força e o protagonismo feminino. O Projeto “Mãos na Massa” é desenvolvido como disciplina eletiva na EE Maria Constança – Escola da Autoria de ensino médio em tempo integral, e visa fomentar o interesse dos estudantes pelas quatro áreas do conhecimento por meio da gastronomia. Para participar do projeto, os estudantes escrevem uma carta contando suas motivações e interesses em participar.

Ao pesquisar eventos na área de Ciências e Tecnologia, Ellen descobriu o Desafio Aprendizagem Criativa e acreditou ter um projeto que se encaixasse no perfil da iniciativa. “Lendo sobre o Desafio, vi que o objetivo era identificar, conectar e apoiar cidadãos que desenvolvem projetos em escolas públicas e em ambientes não formais em todo o Brasil, acreditei na oportunidade que potencializará e incentivará outras ações de aprendizagem criativa em todas as escolas de Mato Grosso do Sul”, explica a professora.

Agora, a disciplina eletiva Mãos na Massa é uma Fellowship – nome dado aos companheiros da Fundação Lemann e o MIT Media Lab na Aprendizagem Criativa. Com a premiação, a professora Ellen participará do 1° Encontro dos Fellowship e do Festival de Inovação e Criatividade da Universidade de São Paulo (USP), viajará com tudo pago para os Estados Unidos, onde conhecerá e participará de formação no espaço Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), e ainda receberá um prêmio de U$ 3 mil para o projeto.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED).

Foto: Divulgação SED