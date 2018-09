Eleitores têm até hoje para requisitar 2ª via do título

É possível votar sem título, portando um documento oficial com foto - Foto: Divulgação

Hoje é o último dia para os eleitores que perderam o título por algum motivo requisitarem a 2ª via do documento à Justiça Eleitoral. O pedido deve ser feito no cartório da zona eleitoral onde o cidadão tem cadastro.

Para pedir a 2ª via, é preciso estar quite com a Justiça Eleitoral, não ter débitos pendentes (como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário, ou por ter violado o Código Eleitoral e a Lei das Eleições).

Quem tiver multas em aberto precisa quitá-las antes de fazer o pedido, por exemplo. O valor vai de R$ 1,05 a R$ 35,14.

É possível votar sem título, portando um documento oficial com foto – carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte -, desde que o eleitor esteja em situação regular.

A Justiça Eleitoral também já disponibiliza a versão digital do documento, por meio do aplicativo e-Título, por onde é possível consultar ainda o local de votação, emitir certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais.

Para esclarecer dúvidas o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) atende pelo número (67) 2107-7000.