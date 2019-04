Ejud-MS compartilha curso a distância com a Escola da Magistratura do ES

O diretor-geral da Escola Judicial de MS, desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso - (Foto: Divulgação/TJMS)

O diretor-geral da Escola Judicial de MS, desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso, atendeu solicitação da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (EMES) para o compartilhamento do curso a distância Noções Básicas de Software e Hardware, com carga horária de 10 horas, produzido pela Ejud-MS.

Em seu pedido, o diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo, Des. Manoel Alves Rabelo, ressaltou que a Ejud-MS é reconhecida e respeitada como instituição de referência no que tange à oferta de cursos na modalidade a distância.

A intenção da EMES é ampliar o número de cursos a distância a serem disponibilizados para os magistrados, servidores e estagiários do Poder Judiciário do Espírito Santo.