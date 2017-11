EE Waldemir Barros da Silva é finalista no Prêmio Gestão Escolar

Campo Grande (MS) – Ao vencer a etapa regional, a EE Waldemir Barros da Silva, da Moreninha I, na Capital, está classificada para a final do Prêmio Gestão Escolar. O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) em solenidade na tarde desta terça-feira (31.10), em Florianópolis (SC). “Me sinto, neste momento, representando todas as escolas públicas de Mato Grosso do Sul, Estado que está em desenvolvimento, sempre em busca de mais qualidade na educação. Só tenho a agradecer a comunidade da região das Moreninhas, à Secretaria de Estado de Educação e a todos que torceram por nós. Estou muito feliz”, comemorou a diretora da escola, Ernângela Maria de Souza Calixto.

Com 330 estudantes, a EE Waldemir Barros da Silva trabalha com a metodologia “Educar pela Pesquisa”, tema da inscrição da escola no Prêmio Gestão. “Tivemos como referência o ano de 2016, que trouxe para a escola a identidade como escola de ensino médio, ano em que pudemos construir, junto com a SED [Secretaria de Estado de Educação], a proposta da educação integral de tempo integral, tendo a pesquisa como princípio educativo, com o respeito à autonomia e à liberdade de aprender”, explicou a diretora Ernângela Maria de Souza Calixto, há 14 anos na direção da escola.

Para a titular da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta, o Prêmio Gestão Escolar deve ser dedicado a toda a equipe da escola. “Estou muito feliz com este resultado, uma Escola da Autoria entre as cinco melhores do País. A Ernângela foi primeira diretora a assumir a proposta de escola integral com a metodologia do educar pela pesquisa e, agora, está colhendo os frutos”, elogiou.

Esta é a segunda vez que a escola se destaca no Prêmio. Destaque Estadual em 2011, Ernângela integrou o grupo de diretores brasileiros em uma viagem de intercâmbio pelos Estados Unidos, com objetivo de conhecer o sistema de ensino daquele país. “Este Prêmio é resultado do trabalho de toda a equipe. Fica agora a expectativa pela etapa nacional, claro, mas já estamos bastante satisfeitos com as conquistas que tivemos até aqui. A escola já se inscreveu três vezes no Prêmio Gestão e, a cada edição, estamos dando um passo a mais”, comemorou.

A final do Prêmio Gestão Escolar será em Bonito (MS) no dia 4 de dezembro. Além de Mato Grosso do Sul, já estão classificados Santa Catarina, Espírito Santo e Tocantins. O representante do Nordeste será conhecido no dia 10 de novembro, em Natal (RN).

Prêmio Gestão Escolar

Realizado desde 1998, o prêmio contempla projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica da rede pública de todo o País. Para participar, o diretor teve que fazer uma autoavaliação de sua gestão. “Ao analisar os processos de gestão da escola, ele elaborou um plano de ação, construído com a participação da comunidade escolar”, explicou o presidente do Consed, Idilvan Alencar.

Esta é a 16ª edição do prêmio, que a partir de 2011 tornou-se bianual. Em mais de duas décadas, aproximadamente 34 mil escolas de todas as regiões do Brasil participaram e mais de 7 milhões de estudantes foram beneficiados com os projetos implantados pelos gestores inscritos. Neste período, 90 escolas chegaram à etapa final e foram premiadas com recursos financeiros e equipamentos, além de formação e intercâmbio para os diretores. Participam escolas do ensino regular da educação básica, das redes públicas estaduais/distrital e municipais.

O processo de seleção das escolas inscritas se dá em quatro etapas: Local, Estadual, Regional e Nacional. Nas etapas Local e Estadual, representantes do Consed e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), em cada unidade da federação, foram os responsáveis por selecionar os avaliadores e coordenar o processo seletivo em suas respectivas jurisdições, considerando os critérios descritos no edital.

Nas etapas regionais, comitês contam com o auxílio de especialistas contratados pela Coordenação Nacional avaliação das escolas. Ao final, na etapa Nacional, a Comissão, composta por representantes das instituições parceiras e do Consed, por meio de voto direto, secreto e unipessoal, indica a escola “Referência Brasil”.

Como premiação, haverá uma viagem de intercâmbio nacional para os representantes das escolas “Destaque Estadual”, uma viagem de intercâmbio a um país da América Latina para os representantes das escolas “Destaque Regional” e “Referência Brasil”, além de um prêmio em dinheiro, no valor de R$ 30 mil, para a escola “Referência Brasil”.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)