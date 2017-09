EE Orcírio Thiago de Oliveira comemora 50 anos de inauguração

Campo Grande (MS) – Para a EE Orcírio Thiago de Oliveira esta sexta-feira (29.9) é dia de festa! A unidade escolar da Vila Progresso, Campo Grande, comemora os 50 anos de inauguração de uma escola que nasceu do sonho de dona Flavina Maria da Silva, que em 1959 começou a ministrar aulas para crianças carentes da região embaixo de uma árvore. Até que, em 1967, o governador Pedro Pedrossian inaugurou a EE Vila Progresso e, em 1970, foi batizada em homenagem ao homem que implantou a primeira indústria frigorífica do Estado, Orcírio Thiago, pai do ex-senador Ruben Figueiró de Oliveira.

Atualmente, a escola conta com 870 estudantes, matriculados no ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), muitos deles verdadeiros “apaixonados” pela escola. “É uma das melhores escolas que já estudei, com professores super atenciosos, que estão sempre dispostos a nos ouvir e ensinar. Esta é uma escola que está disposta a ensinar e a educar, destaca o estudante Alexandre, do 9º ano do ensino fundamental. “Essa escola é um sonho, tenho professores dedicados, que me fizeram acreditar nos nossos objetivos, estudo aqui desde que sou pequena, faltam palavras para explicar os muitos momentos que vivi aqui, lugar onde estão os melhores alunos, melhores professores e a melhor direção”, completou a colega Lauani Paredes.

Para comemorar os 50 anos, a escola preparou diferentes apresentações culturais, nos três turnos.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Divulgação

