Educadores da cidade de Dourados decidem aderir à greve geral no dia 15

Os trabalhadores da Educação em Dourados decidiram aderir, por tempo indeterminado, à Greve Geral Nacional, que começa no dia 15 de março. A decisão foi tomada em assembleia realizada na última sexta-feira (3), na sede do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), que informa que o protesto é contra as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB).

Ainda de acordo com o sindicato, a paralisação foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) em indicativo de greve, aprovado pelos educadores de todo o país no dia 15 de janeiro.

Os profissionais da Educação de Dourados organizam uma agenda com atividades programadas para antes e durante a paralisação, como ações para o Dia da Mulher, seminário sobre as pautas da greve geral, e assembleia geral da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems).

