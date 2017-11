Educação tem nova secretária-adjunta

Saiu nesta sexta-feira (10.11) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a designação da secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Soraia Inácio de Campos, por meio do decreto n. 3.622, de 9 de novembro de 2017.

Com 27 anos de experiência na área de educação na Rede Municipal de Ensino, a nova secretária-adjunta da Semed é formada em Ciências Biológicas com ênfase em Matemática, pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Ministro Tarso Dutra, Dracena/SP. Tem pós-graduação em Biologia Geral pela Universidade Salgado de Oliveira, Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira e Gestão Escolar e Políticas Públicas no Contexto Intercultural, pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Soraia Campos é servidora efetiva da Semed desde 1990. A atual adjunta iniciou sua carreira na Escola Municipal Prof. Licurgo de Oliveira Bastos, na Vila Nasser, atuando como professora por 8 anos, posteriormente passou pela direção-adjunta e direção escolar.