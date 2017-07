EDUCAÇÃO | Sexta, 28 de Julho de 2017 - 15:04 Técnicos da Semed participam de seminário para discutir a Base Nacional Comum Curricular O seminário que acontece no Centro de Formação da Semed tem o objetivo de discutir essas propostas, já que cada rede poderá incluir no documento, os conhecimentos regionais que consideram importantes na composição do currículo