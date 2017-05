SED publica resolução sobre o Regimento Escolar da Rede Estadual de Ensino de MS

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou, na página 4, do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18) a Resolução/SED n. 3.280, de 17 de maio de 2017, que aprova o Regimento Escolar das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

O documento traz informações sobre a finalidade da escola, a formação do Grêmio Escolar e Associação de Pais e Mestres, apresenta as etapas e modalidades de ensino, trata da estrutura e funções dos setores e servidores das unidades escolares e apresenta direito e deveres da comunidade escolar.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários