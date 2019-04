Educação prorroga prazo de pesquisa de diagnóstico para formação continuada no MS

Com o objetivo de organizar a implementação da Base em MS, foco da pesquisa é o mapeamento dos profissionais da Educação no Estado

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/MS) prorrogaram, nesta semana, o prazo para conclusão da pesquisa que foca no mapeamento, na análise quantitativa e também no perfil dos profissionais da Educação que atuam em Mato Grosso do Sul. A data para encerramento do trabalho é dia 29 de abril (segunda-feira).

Como objetivo final, a pesquisa visa a organização do processo de formação continuada para a implementação do Currículo de Referência da Base Nacional Comum Curricular, no Estado, apresentado no final de novembro de 2018, na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Participe: clique aqui e acesse o questionário.

Para participar, os educadores deverão acessar o link para o questionário e responder de acordo com a lotação, seja diretor, coordenador ou professor, de todas as redes de ensino.

O Currículo

Construído em Regime de Colaboração pelas redes públicas e estabelecimentos privados de ensino, atendendo também às demandas e características locais do Estado, o processo de elaboração do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, que objetiva contemplar as aprendizagens essenciais às crianças, adolescentes, jovens e adultos, da Educação Básica, em todo o Estado.

Agora, em fase de implementação, o trabalho será marcado pela realização de formações continuadas para professores, equipes gestoras e equipes pedagógicas de todas as escolas públicas.

Para esclarecimentos e mais informações, os interessados podem entrar em contato com a equipe responsável, pelo contato: (67) 3318-2367 ou 3318-2228.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Educação (SED).