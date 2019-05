Educação pelo Mundo: o que Singapura e Índia têm a nos ensinar

Experiências bem-sucedidas que possam servir de inspiração para a educação brasileira. Em busca desses exemplos, a repórter da Agência Brasil Mariana Tokarnia fará parte, durante 12 dias, de uma missão técnica internacional composta de reitores e representante de instituições de ensino superior brasileiras.

A repórter conhecerá iniciativas em Singapura - uma cidade-Estado que ocupa o primeiro lugar em avaliações educacionais internacionais – e na Índia - um dos países mais populosos do mundo e com alta expectativa de crescimento econômico.

A programação inclui cursos, visitas guiadas e palestras em instituições de ensino e entidades de educação dos dois países. A jornalista viaja a convite do Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil.

Destinos

O primeiro destino será Singapura, pequeno país asiático com território de 721,5 km² - 30 vezes menor que Sergipe, o menor estado brasileiro. O país conta com uma população de 5,6 milhões de habitantes. Singapura ocupa o primeiro lugar no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), principal referência internacional de qualidade da educação, aplicado a estudantes de 15 anos de 70 países.

No ensino superior, Singapura conta com 34 universidades – duas delas se destacam em rankings internacionais entre as melhores do mundo, a National University of Singapore (NUS) e a Nanyang Technological University, segundo o QS Top University Ranking e o Times Higher Education.

Na Índia, gigante com uma população de 1,3 bilhão de habitantes, a missão passará por Bangalore, cidade considerada o Vale do Silício indiano, e pela capital do país, Nova Déli.

Em educação, o país apresenta grandes disparidades, ao mesmo tempo que tem um dos maiores sistemas de educação superior do mundo registra altos índices de analfabetismo - cerca de 25% da população.

Segundo a OCDE, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma das riquezas produzidas pelo país, de 7,4% até 2020, coloca a Índia em primeiro lugar no ranking divulgado pela organização em março deste ano.

O Taj Mahal, um dos mais conhecidos monumentos do país e que inspirou Jorge Ben Jor em música de mesmo nome, também fará parte da viagem.

