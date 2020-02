Educação para o trânsito promove ação na Escola Municipal Arlindo Lima

Na manhã desta quinta-feira (06) com o início das aulas da Reme (Rede Municipal de Ensino, a equipe da Educação para o Trânsito da Agetran promoveu em frente à Escola Municipal Arlindo Lima uma ação com o Grupo Teatral Chico e Maria para chamar a atenção dos alunos e motoristas, no entorno da escola durante a entrada e saída.

De acordo com a chefe da Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta a intenção é chamar a atenção dos pais e responsáveis para o cumprimento de regras básicas de educação trânsito.

“Nós começamos no dia 3 de fevereiro nas escolas da iniciativa privada, e hoje com o início das aulas nas escolas municipais fazemos esta ação educativa e no dia 19 vamos para as escolas estaduais. Nós atendemos três escolas por dia. Mais de 30 escolas terão as abordagens de forma direta e na ação indireta tempos o apoio da Beptran, agentes de trânsito e dos guardas municipais”, disse Ivanise

“Vamos continuar alertando pais e responsáveis para a condução segura de seus veículos, priorizando a velocidade máxima de 50 k/h, usar cinto de segurança em todos do veículo, segurar o punho da criança ao circular a pé e mesmo que tenha mais de 7 anos evitar carregá-los em motocicletas”, completou.

A diretora do Grupo Teatral Chico Maria Produções, Rane Abreu acompanhada de Everton Goulart e Bruno Abreu desenvolvem a ação lúdica com a equipe de educação para o trânsito da Agetran, com a finalidade de chamar a atenção dos motoristas aos cuidados com o trânsito no entorno das escolas.

“Na verdade, todo mundo sabe o que fazer no trânsito, e principalmente com os cuidados com as crianças. A Escola Arlindo Lima está bem no centro de Campo Grande e possui vagas específicas para o estacionamento. Fazemos este trabalho para que as pessoas respeitem as regras do trânsito durante as entradas e saídas nas escolas”, frisa Rane.

Gildo Ribeiro, pai da aluna Yasmim Ribeiro ficou feliz ao ver o trabalho da equipe de educação para o trânsito, bem como a apresentação do Grupo Teatral Chico Maria.

“É uma forma de descontrair os alunos com a volta às aulas e as crianças iniciam o ano escolar mais animadas. Eles saem das férias veem a educação com algo pesado e com estas apresentações tudo fica mais leve mais agradável e aprendem desde cedo se comportarem no trânsito”, disse Gildo.