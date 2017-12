Educação inicia 2018 com novas vagas em Ceinfs, mil concursados e eleição para diretores

A valorização dos servidores da Reme também tem sido uma das principais preocupações da atual gestão - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande está fechando o ano de 2017 com a convocação de 1.000 concursados e inicia 2018 garantindo mais conquistas para a categoria, com a eleição direta para diretores. O projeto de lei já está na Câmara e será votado na primeira sessão de 2018. Além disso, com a retomada de obras e mudanças pontuais, a administração assegura novas vagas em Centros de Educação Infantil e escola.

Neste primeiro semestre de 2018 a Prefeitura entrega à população o Centro de Educação Infantil do Noroeste e a Escola Varandas do Campo. Além disso, mudanças do Ceinf Aero Rancho II e do Segredo abrem novas vagas e melhoram o atendimento. O Ceinf do Segredo praticamente dobrará o número de vagas, passando de 65 para 120.

Em 2017, no primeiro ano de administração, a nova gestão inaugurou o Centro de Educação Infantil “Professor Eloy Souza da Costa”, o centésimo Ceinf da Rede Municipal de Ensino, abrindo 150 vagas para as crianças que estavam em lista de espera para os Ceinfs Marco Antonio Santullo, no Jardim Batistão e Maria Cristina Ocáriz de Barros.

A obra estava interrompida desde 2012 e foi retomada pelo prefeito Marquinhos Trad já no primeiro semestre deste ano. Logo que assumiu a administração da Capital, o prefeito foi até Brasília para destravar os recursos, que garantiram a conclusão desta obra, que já estava com 84% do serviço concluído. O valor total de investimento foi de R$ 2.488.793,01, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 1.166.411,11 de contrapartida da Prefeitura.

“A retomada desta obra logo no primeiro ano de mandato do prefeito Marquinhos Trad mostra a preocupação da gestão atual com a Educação, tanto que já no início de 2018, além da entrega de uma escola e um Ceinf novos, outros dois centros de educação infantil mudarão de prédio, aumentando o número de crianças atendidas”, afirmou a secretária de Educação Elza Fernandes, que ressaltou o empenho da gestão em reduzir a fila de espera dos Ceinfs.

A valorização dos servidores da Reme também tem sido uma das principais preocupações da atual gestão. Desde que assumiu a prefeitura, o prefeito Marquinhos Trad realizou uma série de reuniões com a ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação) para viabilizar a implantação da eleição direta para diretores de escolas da Reme.

O projeto de lei já foi encaminhado à Câmara Municipal e deverá ser votado pelos vereadores logo após o recesso parlamentar. “Este processo irá consolidar a gestão democrática. A eleição direta era um anseio antigo dos profissionais da Reme e o prefeito sempre se colocou à disposição da categoria no que diz respeito a esta questão”, afirmou a secretária.

Valorização

Também antes do encerramento do ano letivo, a Prefeitura anunciou a convocação de 1.000 novos professores para o ano letivo de 2018. O projeto de lei para a abertura das vagas foi aprovado na Câmara na última sessão do ano e os novos servidores já podem ser convocados. O prefeito Marquinhos Trad destacou que a decisão honra mais uma das metas do plano de governo. ‘É um compromisso nosso, de valorizar os servidores e melhorar nossa educação. São pessoas que passaram por um concurso e comprovaram sua capacidade para assumir a função”, pontuou o prefeito.

A secretária Elza Fernandes explica que a chamada de concurso anunciada pelo prefeito obedece o Plano Nacional de Educação, além de ser um fato inédito. “Todas as vagas puras estão sendo preenchidas pelos novos professores. Também foi realizado processo seletivo para coordenação pedagógica, dando oportunidade para os efetivos participarem”, disse a secretária

Ao longo de 2017, a Semed realizou processos seletivos temporários para diversas funções, como merendeiras, assistentes de Educação Infantil, estagiários de Pedagogia e motoristas.

Logo no início do ano foram convocados mais de 90 servidores efetivos. Um dos maiores processos seletivos foi para o cargo de assistente de Educação Infantil, que abriu 1,7 mil vagas.

O aprimoramento dos profissionais que atuam na Reme também foi foco da atual gestão, que investiu e irá ampliar as formações e capacitações dos servidores para garantir a qualidade do ensino oferecido aos alunos. O carro-chefe destas formações foi o “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada”, que deu origem a todas as palestras e cursos realizados na Rede em 2017. A proposta foi atender a realidade de cada escola, obtendo mais sucesso nas práticas pedagógicas.

As formações foram oferecidas para 100% dos servidores da Reme. Os profissionais desenvolveram atividades observando a realidade da escola que atuam, promovendo intervenções no currículo estabelecido pela Reme para atender os alunos em suas reais necessidades.

A inclusão, o combate ao bullying e preconceito também foram temas trabalhados através de palestras e formações. Técnicos da Semed e profissionais de diversas áreas e instituições parceiras, realizaram ações de conscientização não apenas com os alunos, que desenvolveram atividades de inclusão social através de projetos pedagógicos propostos pelos professores, mas também com os profissionais da Reme.

Entre as ações mais importantes, foi realizado o “Setembro Verde”, que fez parte das ações do mês oficial da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. A campanha teve como pano de fundo a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

O evento consistiu em uma série de palestras e formações que tiveram como público-alvo professores regentes; auxiliares pedagógicos especializados e intérpretes de libras; equipe técnica da Semed; gestão e equipe técnica pedagógica escolar; alunos com deficiência; familiares e comunidade em geral. O objetivo foi proporcionar conhecimento sobre aspectos específicos do público-alvo da Educação Especial Inclusiva, aos profissionais da Educação