Educação a Distância na palma da mão dos concurseiros

A modalidade de Educação a Distância (EaD) deve representar 51% do mercado educacional no Brasil nos próximos cinco anos. Os mesmos dados, do Censo EaD.br de 2016/2017 da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), indicam que o número de aulas ministradas remotamente já cresce em ritmo mais acelerado que a presencial. A tendência mundial segue as diferentes demandas dos alunos dos mais diversos perfis, e para os concurseiros não poderia ser diferente.

De acordo com Rodrigo Calado, cofundador e diretor-executivo do Gran Cursos Online, o concurseiro precisa otimizar o estudo, e a Educação a Distância possibilita isso. “Muitas vezes o aluno trabalha e ainda tem que contrabalançar outras prioridades junto com o sonho de virar servidor público. Por isso ele precisa de uma opção na qual ele possa montar os seus próprios horários, com uma diversidade de materiais de qualidade”, explica.

Geração mobile

As novas gerações, que cresceram em contato com o mundo digital, também demandam aulas que fujam do modelo tradicional. “A educação é a área que mais tem sido impactada pela tecnologia. Por isso estamos procurando sempre acompanhar as inovações e a tendência mundial. Nosso site é 100% responsivo, ou seja, compatível com os navegadores de todos os celulares. Para melhorar ainda mais o desempenho no acesso ao material dos cursos preparatórios proporcionamos também um aplicativo gratuito”, reforça Rodrigo Calado.

A tendência é reforçada pelos dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que indica o número 198 milhões de smartphones em uso no Brasil, aproximadamente um por habitante. Esses números são bem maiores do que os de computadores, que estão hoje nas mãos de 80% da população. “Essa é uma forma também de democratizar cada vez mais o ensino. Um smartphone no valor de R$ 500,00 já é suficiente para você estudar onde quiser, quando quiser e como quiser. Já um computador básico custa o triplo do valor”, acredita o diretor-executivo.

Educação na palma da mão

Pensando nessas questões, o Gran Cursos Online inova criando a possibilidade de o aluno assistir a videoaulas no aplicativo, pelo celular ou tablet, sem estar conectado à internet. “O aluno irá tempo, pois vai poder ouvir ou assistir às aulas quando estiver na academia, transporte público, andando de bicicleta, ou seja, fazendo qualquer atividade, sem nem precisar estar com conexão ativa. Isso corrobora ainda mais para a democratização do ensino no país porque a possibilidade de baixar as videoaulas para assisti-las off-line vai ser útil a moradores de municípios com infraestrutura precária de internet ”, explica Rodrigo Calado.

Não são apenas os concurseiros que ganham com esse tipo de tecnologia, os professores também aprovam. “Sempre fui completamente favorável à adesão de recursos tecnológicos que possam facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Isso mostra que, atualmente, os grandes desenvolvedores de softwares e programadores devem caminhar ao lado das instituições educacionais, a fim de tornar possíveis essas soluções que nós, professores, idealizamos nas salas de aula. A qualidade das minhas aulas depende muito de recursos assim”, avalia o professor de português do Gran Cursos Online Elias Santana.

Além de permitir o acesso off-line a videoaulas, o aplicativo também apresenta notícias, lista dos eventos gratuitos, cupons exclusivos de desconto e contato com a ouvidoria. Com a inauguração da versão 3.0 do aplicativo em 2018, ele irá alcançar todas as funcionalidades existentes na versão web: