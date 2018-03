Educa Mais Brasil disponibiliza bolsas de estudo para candidatos não classificados no Prouni

O programa possibilita o ingresso mais rápido a um custo mais baixo, em mais de 18 mil instituições de todo o país, em diversos cursos - Divulgação

Os candidatos que não se encaixam nos critérios de seleção do Prouni 2018, ou até mesmo aqueles que não foram selecionados com uma bolsa, ainda terão uma nova oportunidade para ingressar nafaculdade. Por meio do Educa Mais Brasil será possível concorrer às bolsas de estudo para graduação em instituições privadas.

O programa beneficia as pessoas que não podem pagar uma mensalidade integral, ofertando bolsas de estudo para o ensino superior com até 70% de desconto. Para participar o candidato deve realizar a inscrição gratuita no site, sem precisar comprovar renda ao programa e nem ter participado do ENEM.

Segundo Andréia Torres, diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil, com o benefício, os alunos não precisam adiar os planos de estudar. “O programa possibilita o ingresso mais rápido a um custo mais baixo, em mais de 18 mil instituições de todo o país, em diversos cursos. Para quem planejou tanto ingressar na faculdade este ano, as inscrições ainda estão abertas”.

Como conseguir bolsas de estudo:

No site de bolsas de estudo Educa Mais Brasil estão disponíveis mais de 650 cursos de graduação, nas modalidades presencial e a distância. Acesse www.educamaisbrasil.com.br, realize a consulta por cidade, modalidade, curso e as faculdades parceiras. Mais informações podem ser obtidas por meio da central de atendimento, pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades.