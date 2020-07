Durante pandemia, alunos das escolas do campo recebem material de estudo em casa

Alunos do campo, mesmo com as dificuldades de deslocamento, receberam os materiais em suas casas - (Foto: Reprodução)

Os cadernos são disponibilizados no site da prefeitura, mas, caso os alunos não tenham acesso à internet, computador ou impressora, as unidades escolares são responsáveis pela distribuição. As atividades disponíveis são das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Geografia Regional, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, dentre outras.

Na Escola Leovegildo, a proporção de uso de rede da internet é maior, em torno de 40%, segundo a direção escolar, o que contribui muito para o entrosamento

aluno/professor. Por isso os estudantes, com acesso à internet, também têm mais uma ferramenta de comunicação e podem gravar e enviar vídeos para os professores.A unidade do campo Leovegildo possui a extensão Jacinto Matias Freire, localizada há 130 quilômetros da sede, na fazenda Santa Terezinha, com 50 alunos que já estão respondendo ao quinto caderno de atividades. A escola atende as crianças que vivem na região do Assentamento Estrela Campo Grande, Estrela Jaraguari, Região do Atlântico e Barras do Guariroba.