Durante “FNDE em Ação”, ministro da educação anuncia investimentos na educação de MS

Mato Grosso do Sul foi contemplado com recursos para a educação, durante o evento do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação “FNDE em Ação”, em Campo Grande. Dos 5 milhões, o ministro Mendonça Filho anunciou que R$ 1,9 milhão vai ser investido em obras e R$ 3,1 milhões no transporte escolar.

O vice-líder do PMDB na Câmara, deputado federal Carlos Marun, destacou a importância da parceria entre governo federal e Estado e ressaltou que a educação é prioridade no Mato Grosso do Sul. Para o parlamentar, investir nas crianças e jovens, que são o futuro da nação, é ajudar no desenvolvimento social, econômico e cultural do país.

Mendonça Filho também anunciou a abertura do novo ciclo do Plano de Ações Articuladas (PAR). A partir do dia 1º de setembro, o Ministério da Educação (MEC) começa a receber novos pleitos, como equipamentos, ônibus, quadras, creches e escolas.

Iniciado pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, o PAR é uma estratégia de assistência técnica e financeira fundamentado no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O objetivo é a elaboração de planos plurianuais das políticas de educação, pelas secretarias municipais, estaduais e do Distrito Federal.

Para Marun, essas ações valorizam ainda mais a educação no país. “Com uma educação de qualidade os impactos são extensos e profundos. Combatemos a pobreza, aumentamos a economia, promovemos a saúde, diminuímos a violência, protegemos o meio ambiente e garantimos que todos tenham acesso a seus direitos, ou seja, fortalecemos a democracia e a cidadania no Brasil”, ressaltou o peemedebista.

