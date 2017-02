Drogaria São Leopoldo e Hospital Evangélico doam mamadeiras para pediatria da Santa Casa

A Drogaria São Leopoldo em parceria com o Hospital Evangélico doaram na tarde desta terça-feira (21), 200 mamadeiras para as crianças internadas no setor de pediatria da Santa Casa de Campo Grande, localizado no sexto andar do prédio / Divulgação/Assessoria

A Drogaria São Leopoldo em parceria com o Hospital Evangélico doaram na tarde desta terça-feira (21), 200 mamadeiras para as crianças internadas no setor de pediatria da Santa Casa de Campo Grande, localizado no sexto andar do prédio. A doação foi recebida pelo presidente do hospital, Dr. Esacheu Nascimento.

Representaram na entrega da doação o proprietário da Drogaria São Leopoldo, Átila Barbosa de Oliveira, que também falou em nome do diretor do Hospital Evangélico, Antônio Cruz, e o gerente comercial, David Oliveira. “Nós sabemos o tanto que a Santa Casa precisa de ajuda. E para a gente, ficou claro que esta nova gestão tem força de vontade em fazer realmente o melhor para o hospital e para a população. É uma alegria e satisfação muito grande ajudar a nossa “mãe” Santa Casa, pois a qualquer momento poderemos precisar dela”, comenta Átila.

O presidente do hospital, Dr. Esacheu Nascimento, agradeceu as palavras e as doações das mamadeiras que irão melhorar o atendimento e assistência das crianças dentro da Santa Casa. “Nós sabemos que muitas famílias têm poucas condições de comprar enxoval para seus filhos e as mamadeiras já são uma contribuição. Um presente já ajuda a alegrar a criança e quanto mais à vontade elas ficarem melhor será a recuperação. Esta atitude é grandiosa. Obrigado”, finaliza.

