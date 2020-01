Drinks não alcoólicos: confira seis receitas deliciosas

Drink com melancia é uma de nossas receitas - Fotos: Reprodução/Internet

Quem disse que drink precisa de álcool para ser delicioso? É possível fazer bebidas incríveis sem nenhum tipo de bebida alcoólica. Confira 6 receitas deliciosas e fáceis de fazer.

Drink com suco de laranja e abacaxi

Ingredientes

150 ml de suco de laranja

2 fatias de abacaxi

100 ml de água com gás

folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

1. No liquidificador, bata o suco de laranja com o abacaxi.

2. Se quiser, coe a bebida.

3. Coloque no copo e complete com a água com gás.

4. Coloque as folhas de hortelã e misture.

Pina colada sem álcool

Ingredientes

100 ml de leite de coco

100 ml de suco de abacaxi

3 colheres (sopa) de leite condensado

gelo a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificado e sirva.

Drink com suco de laranja e groselha

Ingredientes

100 ml de suco de laranja

100 ml de soda

20 ml de xarope de groselha

cereja em calda para decorar

gelo a gosto

Modo de preparo

1. Misture o suco, a soda e o xarope de groselha.

2. Coloque gelo a gosto e decore a borda do copo com uma cereja.

Drink com morango e leite condensado

Ingredientes

300 g de morango

1/2 lata de leite condensado

2 xícaras de água com gás

gelo a gosto

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e sirva.

Drink com suco de abacaxi e morango

Ingredientes

150 ml de suco de abacaxi

50 ml de leite de coco

morangos congelados a gosto

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva.

Drink com melancia

Ingredientes

1 pedaço médio de melancia

suco de 1 limão

1/2 maçã pequena em cubinhos

200 ml de água com gás ou refrigerante de limão

açúcar a gosto (opcional)