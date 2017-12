Dr. Daniel Castro, Diretor da EJE-MS, é escolhido como secretário do CODEJE

Da Redação com informações do TRE / MS

O advogado Daniel Castro Gomes da Costa foi escolhido como novo secretário do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais – CODEJE. - Foto: TRE

O advogado Daniel Castro Gomes da Costa foi escolhido como novo secretário do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais – CODEJE. A indicação ocorreu durante o 10º Encontro do Colégio, que aconteceu em Campo Grande, nos dias 31 de novembro e 1 de dezembro, com representantes de todo país.

Dr. Daniel foi empossado em março de 2017 como Diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Ele é advogado formado pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco); Mestre e Doutorando em Direito Público pela Universidade de Lisboa (Portugal).

Atualmente é professor de Direito Constitucional e Eleitoral na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Foi também professor na Escola Judicial do TJ-MS e na Escola Superior da Advocacia da OAB/MS.

Ex-Conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, Daniel Castro é ainda autor de livros e artigos publicados em obras coletivas.