Domingo vai ser de muito sol e calor em vários regiões de MS

Segundo informações Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este domingo (31), o dia será com muito sol e com máxima de 29° C e miníma de 14° C em Campo Grande - Foto: Reprodução

Pelo visto o frio já está indo embora em MS. Segundo informações Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este domingo (31), o dia será com muito sol e com máxima de 29° C e miníma de 14° C em Campo Grande.

Na região pantaneira, muito calor com máxima de 19°C e 33°C em Corumbá. Na segunda maior cidade do Estado, a mínima prevista é de 12°C, com máxima de 30°C, mesma previsão para Três Lagoas, no leste do Estado.

Porém o tempo po a chover na segunda-feira (1º), pois na região sul e sudoeste terá pancadas de chuva que podem ocorrer principalmente no sudoeste e sul de MS, com previsão de chuva forte.