Domingo de tempo firme em MS

Muito calor no Estado - Foto: Divulgação

Mato Grosso do Sul terá tempo firme neste domingo (16.2). A meteorologia indica tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. Principalmente nas regiões oeste, noroeste e norte do estado.

As condições climáticas favorecem as altas temperaturas que podem variar entre 20°C e 37°C, com tendência a estável. A umidade relativa do ar ficará alta neste dia com variação entre 40% a 95%.

Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e em algumas regiões.