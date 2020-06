Domingo de céu entre nuvens e máxima de 32°C

O dia não vai ser fechado quanto os últimos dois dias - (Foto: Gustavo Medina)

As áreas de instabilidade diminuem e o domingo (7) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva nas regiões central e leste. Nas demais áreas, a estimativa é de céu nublado a parcialmente nublado.

Os valores de umidade relativa do ar poderão variar entre 95% a 40% ao longo do dia. As temperaturas poderão variar entre de 13°C a 32°C, com tendência a ligeira elevação.