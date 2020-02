Doces de micro-ondas: confira quatro receitas práticas e deliciosas

Da Redação com Tudo Gostoso

Pudim de caneca é uma das receitas da nossa lista - Fotos: Reprodução/Internet

O micro-ondas é um eletrodoméstico que auxilia muito no nosso dia a dia na cozinha. Ele diminui o tempo de certos preparos, além de ser uma saída maravilhosa nos dias em que o gás acaba. Por isso, separamos quatro doces deliciosos para você fazer aí na sua casa.

Pudim na caneca



Ingredientes

1 ovo

8 colheres (sopa) de leite líquido

8 colheres (sopa) de leite condensado

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de água

Modo de preparo

1. Coloque a aguá dentro de uma xícara com o açúcar e a leve para o micro-ondas ate ficar na cor marrom (é bom por de 15 em 15 segundos e fique de olho).

2. Em outra xícara quebre o ovo e bata bem até ficar tudo amarelo , coloque o leite condensado e o leite,assim que acabar de por os ingredientes misture tudo mexendo bem com uma colher.

3. Coloque a sua mistura na xícara com o açúcar e leve ao micro-ondas por 1 minuto e se não tiver numa boa estrutura acrescente mais 15 segundo sempre que precisar.

Cocada



Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 pacote de coco em flocos ou 1 coco fresco ralado

3 gemas

1 colher de chá de manteiga

Modo de preparo

1. Misture e leve ao microondas na potência máximo, por 3 minutos.

2. Bata um pouco e coloque no microondas por mais 3 minutos.

3. Para uma cocada mole, já estará pronto.

4. Mas, se você quiser fazer uma cocada de enrolar deverá colocar por mais 3 minutos.

Brigadeiro



Ingredientes

1 lata de leite condensado

4 colheres de chocolate em pó

1 colher de manteiga sem sal

Modo de preparo

1. Coloque todo em uma travessa e coloque no microondas por 5 minutos e de 1 em 1 minuto pare para mexer.

Doce de creme de leite



Ingredientes

Uma caixinha de creme de leite

Quatro colheres de achocolatado em pó(marcas de sua preferência)