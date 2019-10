Do campo à mesa: Outback revela tudo sobre a cebola Bloomin' Onion, desde o plantio até o preparo

Foto: Divulgação/Assessoria

Depois de conhecer a forte conexão da marca com os Outbackers – como são chamados os colaboradores do Outback - e descobrir que tudo o que é servido nos restaurantes é preparado diariamente, agora chegou a hora de o explorador Bruno De Luca desvendar tudo sobre a Bloomin' Onion, famosa cebola gigante.

Pela primeira vez na história da marca, o Outback revela todos os segredos desse ícone do menu. Para isso, De Luca viajou até a Espanha onde acontece o cultivo para conhecer de perto a plantação, colheita e processo de exportação da cebola colossal. Além disso, invadiu novamente a cozinha da marca para descobrir as fases de preparo desse ícone do restaurante. Em especial, o mistério do corte que dá à cebola o formato inspirado na flor australiana Waratah e que, por muito anos, foi feito manualmente. Hoje, o corte manual ainda acontece individualmente, mas agora auxiliado por uma máquina carinhosamente apelidada de Glória.

Glória, a maquina de corte

Muitas curiosidades sobre o plantio, transporte, tamanho e preparo embalam o terceiro episódio do OutBackstage, minissérie que mostra os bastidores e segredos do Outback de uma forma bem divertida. "Desde quando chegamos ao Brasil, há 22 anos, a Bloomin' Onion sempre despertou curiosidade em nossos fãs, principalmente pelo seu tamanho gigante e apresentação imponente. Algo extremamente inovador e diferente que, desde aquela época, vem conquistando os brasileiros. Com este episódio especial, nosso público poderá ver pela primeira vez como elas são cultivadas, todo o cuidado que temos para levar a melhor experiência aos nossos clientes, mantendo o padrão Outback, e claro, como é feito o seu preparo dentro da cozinha, em especial o famoso o corte", comenta Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

Com criação das agências Santa Clara e Ionz, os vídeos serão veiculados em todo Brasil por meio de mídias sociais e cinema. A estratégia de relações públicas é conduzida pela JeffreyGroup.

Confira o terceiro episódio da série: