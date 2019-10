Divulgados locais de provas do Enem 2019

O documento poderá ser acessado pela Página do Participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem para celular - Foto: Agência Brasil

Os participantes inscritos no Enem 2019 (Exame Nacional do Ensino Médio) já podem consultar seus locais de provas. As informações estão no Cartão de Confirmação da inscrição. O documento poderá ser acessado pela Página do Participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem para celular. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro deste ano.

Além do local de prova, com o Cartão de Confirmação em mãos os participantes poderão conferir o número de inscrição, as datas e os horários do exame, a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição, o tipo de atendimento específico e/ou especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

Trajeto

O Inep recomenda que os participantes conheçam com antecedência a rota que farão até chegar ao local das provas. Isso é importante para que se planeje qual o transporte público utilizar nos dias, os horários de trens, metrôs ou ônibus, por exemplo.

Horário

Os portões abrirão ao meio-dia, horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para fazer as provas, é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, a única permitida.

Segurança

Pela primeira vez no Enem, os participantes terão de ficar atentos especialmente quanto ao uso de celulares ou qualquer equipamento eletrônico. Serão eliminados aqueles cujo aparelho eletrônico emita qualquer tipo de som durante a prova, mesmo que o item esteja na embalagem lacrada fornecida pelo aplicador. Isso significa que, se algum alarme tocar, o candidato será desclassificado.