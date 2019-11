Diretores da Reme participam de formação continuada e apresentação do balanço final de atividades

O encontro, realizado pela Gerência de Gestão da Educação Básica (GGEB), reuniu os diretores, diretores adjuntos e secretários escolares - Foto: Divulgação

A Superintendência de Gestão e Normas – Sugenor, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu nesta tarde (12), no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho, durante a segunda Etapa do Programa de Formação Continuada “Gestão Escolar no caminho de uma educação pública da qualidade”, a apresentação do balanço de suas atividades. O encontro, realizado pela Gerência de Gestão da Educação Básica (GGEB), reuniu os diretores, diretores adjuntos e secretários escolares.

O evento, cujo objetivo é fortalecer a atuação dos gestores da Rede Municipal de Ensino – Reme, foi uma ação de extrema relevância, não apenas para atender as determinações legais, mas também para propiciar aos gestores da Rede, uma sólida formação, associando teoria e prática dos temas relacionados à Gestão Escolar.

A formação continuada teve a presença do professor Dr. José Carlos Rosa Pires, PHD em saúde mental, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, autor de diversos livros e artigos científicos e um parceiro colaborador da Sugenor.

A secretária de Educação Elza Fernandes ressaltou, durante o evento, a importância do trabalho dos gestores dentro das unidades de ensino da Rede Municipal.

“Hoje é uma tarde diferente. Tenho que agradecer o trabalho de todos, a dedicação e o amor que os professores tem dentro das unidades. Nós sabemos como é difícil o dia a dia, fazer muito com pouco. Desde 2017 quando assumimos a Semed temos mais a comemorar do que reclamar, tivemos vários avanços, e isso só foi possível graças ao trabalho realizado através dos diretores e secretários escolares”.

A Superintendente de Gestão e Normas da Semed, Alelis Isabel Gomes, agradeceu também os gestores da unidades. “Dedicamos a tarde para os diretores. Estamos encerrando o ano com essa última reunião com diretores e viemos pra falar sobre nossa gratidão do trabalho que foi desenvolvido”.

A superintendente Alelis fez uma apresentação do balanço do ano de 2019 para os convidados. Foi mencionado que o setor realizou durante o ano de 2019, um número de 1.474 visitas e, a previsão até o final do ano é atingir o número de 1.680 visitas nas unidades escolares pelo setor.

Com relação aos atendimentos internos, a Superintendência atendeu 39 unidades com o projeto “Valorização da Vida”. Foram 10. 407 atendimentos este ano. Foram recebidos dentro da Sugenor o apoio de seis estagiários da área de psicologia, que contribuíram com o trabalho desenvolvido nas unidades escolares. Em parceria com o Caps foram atendidas 978 alunos que apresentaram depressão, ideação suicida e automutilação.

O palestrante, Dr. José Calos, falou da importância de falar para um público composto por profissionais da educação municipal. “É uma satisfação enorme estar palestrando para os gestores da educação de nosso município, perante uma secretaria pujante, ativa, proativa junto à saúde mental dos alunos, principalmente”.

Outro palestrante convidado foi Juliano Medina, produtor de moda. Ele acredita que o profissional bem ambientado pode transmitir imagem positiva no atendimento. “Acho de suma importância, haja vista o mercado de trabalho. Quando falo mercado de trabalho não é só o externo, sobretudo o interno. Acredito que quando falamos de bem estar, ele envolve tudo aquilo que a gente ambienta, então, nosso espaço. Quando estamos seguros das coisas que temos que desenvolver em função do outro, isso facilita bastante o nosso desempenho”.