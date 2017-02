O cientista, pesquisador e professor Dimas Tadeu Covas é o novo diretor do Instituto Butantan. O anúncio foi feito hoje (22) pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Covas é o atual presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Sua nomeação deverá ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias.

Covas terá a missão de reorganizar a gestão do Instituto Butantan, segundo a secretaria.

Ontem (21), o cientista Jorge Kalil foi afastado da direção do instituto, que é o principal produtor de vacinas, soros e biofármacos para uso humano do país.

No último dia 8, André Franco Montoro Filho renunciou ao cargo de diretor-presidente da Fundação Butantan por discordar do modelo de gestão que, segundo ele, “dava todos os poderes ao presidente do instituto [Butantan] e tirava poderes do presidente da fundação.”

Segundo Montoro, uma auditoria contratada pelo governo estadual vinha sendo feita na instituição e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou uma série de procedimentos administrativos equivocados.

Em nota divulgada ontem, Kalil disse que o instituto e a fundação passaram por extensa auditoria e que o resultado não apontou irregularidades. Kalil disse ter sido surpreendido pelo pedido de renúncia de Montoro e por suas críticas, já que o ex-presidente da fundação não teria mencionado tais preocupações ao curador ou a qualquer outra instância enquanto esteve no cargo.

