Dicas para quem é concurseiro

“O concurseiro não deve estudar para passar, mas estudar até passar” - Divulgação

Já parou para pensar que o sonho da estabilidade financeira está a uma prova de distância? Justamente por isso que os concursos públicos viraram o alvo de muitos brasileiros. E qualquer um pode se dar bem na prova, basta ter foco. O segredo está em estudar. Uma boa dica é frequentar um curso preparatório para concursos.

“O concurseiro não deve estudar para passar, mas estudar até passar”, aconselha Maria Donizete Gonçalves, sócia administrativa da UNIBAV Preparatórios, de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

A preparação psicológica faz toda a diferença. Segundo Maria Donizete, na sua rede de cursinhos, são oferecidas aulas de controle emocional para que os alunos estejam plenamente preparados para o momento da prova.

Unibav, que oferece até apoio psicológico, tem mais de 300 estudantes que buscam aprovação em concursos públicos (Foto: Divulgação)

Se o seu objetivo é passar em um concurso fazer um curso preparatórioé fundamental. Lá, o aluno recebe dicas de especialistas e terá auxílio para ter foco no estudo, no que é realmente importante.

Nesse processo, a ajuda de quem realmente sabe do assunto faz toda a diferença. É também um caminho de autoconhecimento. Cada candidato precisa descobrir a sua própria forma de melhor aprender. "Lendo, ouvindo, falando… Cada um reage de uma forma", exemplifica Paula Furtado, master coach e diretora do Curso BR School.

As duas especialistas são unânimes em afirmar que é muito importante o concurseiro se manter sempre motivado. "E, quando não estiver, apenas estude. Não deixe as emoções paralisarem seu objetivo final", ensina Maria. É preciso encarar o concurso como uma corrida: cada passo fica ainda mais próximo do objetivo final.

Confira as 7 dicas para ajudar você a se dar bem na prova e boa sorte!

1- Defina seu objetivo

O primeiro passo é fazer uma pesquisa sobre as possibilidades de concursos e formular o real objetivo. De acordo com Paula, é importante responder os seguintes questionamentos: qual a motivação eu tenho para prestar concurso público? Que tipo de concurso me identifico mais? Quanto desejo ganhar mensalmente? Estou disposto a mudar de cidade ou mesmo de estado? O que ganho se eu for um servidor público? "Baseando-se em suas respostas, defina então o seu foco. Lembrando que se vai fazer mais de um concurso é importante escolher seleções com matérias similares", ressalta.

2- Autoconhecimento

Você precisa descobrir qual a sua melhor forma de aprender. Analise se é lendo, ouvindo ou interagindo com o conteúdo que você se sente mais confortável para estudar. "Cada pessoa tem sua própria forma de perceber o mundo, seu mapa mental. Você precisa conhecer o seu e de que forma recebe as informações", avalia Paula. A master coach conta que, depois de 10 anos de experiência com concurseiros, aprendeu que meditar é uma dica incrível. Segundo ela, ajuda na concentração e no controle emocional.

3 - Conheça a banca do concurso

Você conhece bem a banca que vai realizar a prova? Saiba que essa informação é fundamental. Experimente pesquisar a forma como o teste é aplicado e tente fazer alguns simulados para se adaptar ao estilo da banca. Paula afirma que não adianta sair estudando tudo, precisa conhecer e entender as estratégias de quem vai montar o concurso, dessa forma você otimiza os conteúdos e já se adapta à prova.

4 - Monte seu programa de estudos

A organização do tempo de estudos é essencial e é preciso aproveitar ao máximo o período reservado para estudar, destaca Maria. A sugestão de Paula é fazer uma programação, pode ser em uma folha de papel, num quadro ou mesmo numa planilha eletrônica. O importante é ter um programa, uma grade de estudos onde você visualize toda sua rotina e possa ter um direcionamento.

5 - Tenha disciplina

Depois de descobrir a sua melhor forma de estudar, é hora de testar a sua rotina de estudos. Aos pouquinhos, você vai adquirindo mais disciplina e focando no que mais interessa para conquistar seus objetivos.

6 - Descanse

Uma boa noite de sono é fundamental, ao menos 8 horas por noite é o ideal, orienta Paula. Desta forma, as informações estudadas durante o dia são processadas na memória. Além disso, a cada 45 minutos de estudo pare e descanse por, pelo menos, 10 minutos! Essa estratégia é boa porque o seu nível de atenção vai reduzindo, ao parar para descansar por alguns instantes, você retoma o pico da atenção.

7 - Faça um curso preparatório

Para ir direto ao assunto e ter total apoio para estudar e buscar uma vaga no concurso, o cursinho preparatório é fundamental. Uma vantagem é poder trocar experiências com os outros colegas, que estão passando pela mesma sua situação. Se não tem muito dinheiro para investir, pesquise instituições que ofereçam bolsas de estudo, como as do Educa Mais Brasil. O programa oferece até 70% de desconto nas mensalidades.