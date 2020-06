Dicas para comemorar o dia dos namorados

Um bom jantar, a troca de olhares, as lembranças, e uma sobremesa dos deuses podem ajudar na hora de acertar na celebração - Foto: Divulgação

Dia 12 de junho é aquela data que os casais escolhem para uma noite especial. Para celebrar o amor, mais que um presente, a comemoração é tradição entre os apaixonados. Um bom jantar, a troca de olhares, as lembranças, e uma sobremesa dos deuses podem ajudar na hora de acertar na celebração. O Shopping Campo Grande preparou algumas dicas de restaurantes que contam com entrega via aplicativos ou delivery. A novidade é que neste dia, os restaurantes Kiwi, Paris 6, Outback e Madero ficam abertos até às 22 horas.

Charme australiano



No verdadeiro clima Aussie do Outback, a dica é o combo da famosa ribs e a kookaburra wings! ribs on the barbie: preparada em chama aberta seguindo a tradição australiana, vem com as saborosas cinnamon apples mais um acompanhamento. kookaburra wings: 10 sobreasas de frango empanadas com temperos outback. Acompanham molho blue cheese e aipo crocante. O valor é de R$ 99,90.

Leveza e sabor



Para um clima romântico e intimista, a dica vem do Madero, com o Filé tilápia com molho de camarões. A combinação perfeita para agradar quem curte um prato mais leve, ideal para preparar a comemoração que certamente promete esquentar entre os lençóis. Idea para duas pessoas, o prato sai por R$ 97.

Um brinde ao amor



No Kiwi Tropical o vinho é a pedida certa para brindar a comemoração. Ainda mais agora, que todos eles estão em promoção, por R$ 89 cada. Para acompanhar, vale apostar o tradicional risoto da casa. Uma combinação perfeita para celebrar a data.

Nós sempre teremos Paris



Para quem busca o clima francês para tornar ainda mais perfeito a data, o Paris 6 tem pratos quentes e sobremesas apaixonantes. Uma boa pedida é Strogonoff de Poulet à "Edu Sterblitch", por apenas R$ 39,90. A sobremesa, claro, precisa ser um Grand Gateau, que estão ainda mais especiais porque vem com um descontinho de 50%.

Quando tudo acaba em pizza



Para os casais que gostam do clima de descontração, uma boa pizza é a dica para agradar os pombinhos. E pode ser uma excelente estratégia para o casal se deliciar após as "comemorações". A pizza representa a alegria, a jovialidade, a alegria, perfeitos para essa data. No Estação Sul há 19 sabores de pizza com preços entre R$59,90 e R$74,90. Dá para aproveitar e escolher as doces, que podem fechar a noite de celebrações. com gostinho de quero mais.

Charme e requinte



Nada mais envolvente que aquele clima argentino, que você pode levar para dentro da sua casa. Com as sobremesas do Café Havanna o casal pode pular a etapa do prato principal para "acelerar" a comemoração a dois. A aposta é a torta havanna de chocolate, feito com camadas de massa folheada,intercaladas com creme de chocolate e cobertura de marshmallow de chocolate. Por apenas R$ 20.

Um pedacinho do céu



Para o amor ficar ainda mais completo, que tal um pedaço de amor em formato de bolo? A Amor aos Pedaços vem para completar o pedacinho que faltava para tornar o momento especial. A dica é o bolo áfrica mini, de chocolate recheado e coberto com creme de chocolate e crocante. De lamber com os dedos, a delícia está em promoção e sai por R$ 119,60.