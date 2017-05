Dica de livro: Patrimônio Histórico e Cultural de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – O catálogo “Patrimônio Histórico e Cultural de Mato Grosso do Sul”, de autoria de Maria Christina de Lima Félix Santos e Maria Augusta de Castilho, é mais uma obra que conta com o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) por meio do Programa Publica.

O objetivo da publicação é difundir o patrimônio cultural tombado de Mato Grosso do Sul, nas esferas nacional estadual e municipal. “A obra cumpre a missão de preencher uma lacuna no âmbito das inúmeras demandas da área do patrimônio cultural, principalmente a partir da instalação do estado de Mato Grosso do Sul, fortalecendo nossa herança patrimonial, por meio da memória coletiva que vem sendo arejada por meio das reflexões advindas das pesquisas, que mergulham nas fontes históricas, bem como do olhar atento da riqueza das narrativas orais dos pioneiros que elegeram essa terra como sua pátria”, afirma Maria Augusta de Castilho.

Patrimônio cultural é parte da herança comum da nação, a sua conservação é de interesse geral, tanto do poder público como dos proprietários e de toda a comunidade. O tombamento é um dos instrumentos legais de proteção e preservação. Neste livro, você irá conhecer os conceitos técnicos e os bens culturais tombados no Estado.Os bens culturais pertencentes ao patrimônio cultural são: monumentos (obras arquitetônicas, esculturas, etc.); conjuntos (grupos de construções); sítios (obras humanas e naturais de valor histórico, estético, etnográfico ou científico); monumentos naturais (formações físicas e biológicas); formações geológicas ou fisiológicas (habitats de espécies ameaçadas de extinção); sítios naturais (áreas de valor científico ou de beleza natural).O livro será lançado nesta terça-feira (9.5), no anfiteatro Padre Angel Adolfo Sanchéz y Sanchéz – Biblioteca, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a partir das 19h30. O diretor científico da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, irá participar do evento. A Fundect contou com a colaboração das pesquisadoras em 2015 para produção de material gráfico (agenda e calendário) sobre o tema. O conteúdo está disponível também por meio de áudios. Serciço: Data: Terça-feira (9.5) Público-alvo: Comunidade acadêmica e comunidade em geral Horário: 19h30 às 22h Telefone para contato: (67) 3312-3592

