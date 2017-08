Relação das inscrições isentas de taxa é publicada no Diário Oficial do Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através do Diário Oficial do Estado tornou pública na edição desta quinta-feira (3.8) o resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição na vaga de agente de polícia judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O edital completo pode ser conferido a partir da página 2.

A relação nominal de 848 candidatos que tiveram a solicitação aceita refere-se aos pedidos de isenção do período de 19 a 24 de julho quando foram reabertas as inscrições para atender decisão liminar do Ministério Público Estadual (MPE). Na ocasião, foram reabertas as inscrições para o cargo de delegado e agente de polícia judiciária para as funções de escrivão e investigador.

O anexo II da publicação traz a relação de 426 inscrições indeferidas. Esses candidatos têm até a esta sexta-feira (4.8) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos que tenham interesse em requerer esclarecimentos sobre o motivo do indeferimento, tem o prazo de 2 dias úteis para fazer a solicitação.

De acordo com a Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal da SAD, candidatos que residem fora do Estado e que tenham enviado a solicitação dentro do prazo, devem acompanhar o Diário Oficial do Estado que trará um novo edital com o resultado dessas solicitações.

Isenções cargo de Delegado de Polícia

Na quarta-feira (2.8) o Diário Oficial do Estado trouxe a relação nominal de 158 candidatos que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição deferidos, e outros 66 com pedido indeferido, que tem até hoje (3.8) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

