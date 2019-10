Diálogo de Primavera aborda empreendedorismo sustentável durante Semana Lixo Zero

Com o objetivo de fomentar o debate e a reflexão, trazendo novas perspectivas sobre a temática da cadeia de produção sustentável, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), promoveu nesta segunda-feira (21), mais uma edição do Projeto “Diálogos” – Edição de Primavera, com o tema “Economia Circular e Empreendedorismo Sustentável”.

O evento faz parte do calendário oficial da Semana Lixo Zero e foi realizado na Incubadora Municipal Normal Edward Hanson, localizada no bairro São Conrado, onde os visitantes participaram de palestra realizada pela empreendedora B eatriz Branco, proprietária do Angí Chocolates que fabrica chocolates Bean to Bar, uma produção em que um único fabricante participa de todas as etapas da criação do chocolate, do cacau até as barras finais.

Beatriz Branco utiliza cacau orgânico e ingredientes do Cerrado e do Pantanal seguindo o conceito de empreendedorismo sustentável. Após a apresentação os participantes conheceram a cozinha da marca e como é feita a fabricação dos chocolates.

Para Beatriz, o empreendedor deve ter em mente e praticar a o empreendedorismo social, a questão da economia circular e respeitar o ciclo da sustentabilidade. “Sempre tive muito interesse no empreendedorismo sustentável, minha formação é Design de Produto e eu acredito que nós temos responsabilidades dentro do empreender, como criar produtos que comuniquem essa nova mudança que estamos passando economicamente. Em que temos que prestar atenção no impacto que nossos produtos causam ao meio ambiente, tanto em todo o ciclo do processo como no descarte. O convite para participar da Semana Lixo Zero partiu da Planurb e eu acho muito importante essa iniciativa e quanto mais essa pauta for discut ida mais as pessoas começarão a se atentar quanto a importância disso e quando elas se atentarem irão começar a buscar produtos que praticam a sustentabilidade”.

A nutricionista Ana Lúcia Trouy participou do evento acompanhando a filha e descreveu que foi uma oportunidade de conscientização quanto a prática do empreendedorismo sustentável. “Saio com uma consciência melhor em relação aos produtos voltados à iniciativa da sustentabilidade. Como não ficar feliz e empolgada com esse tipo de empreendedorismo que traz benefícios não só ao empreendedor como à sociedade”, pontuou.

Já a acadêmica de Publicidade e Propaganda, Lúcia Coelho, contou que a partir de um projeto desenvolvido pela universidade no qual participa iniciou o contato com o conceito de sustentabilidade. “Após entrar no projeto comecei a me atentar às ações e produtos sustentáveis e então participo e vou conhecendo mais ações desenvolvidas em Campo Grande nesse sentido”, explicou.

Na quinta-feira (24), os inscritos na Semana Lixo Zero terão a oportunidade de dialogar novamente sobre a temática.