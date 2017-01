Diálogo Brasil debate a limitação à banda larga fixa

A polêmica sobre a limitação da banda larga na internet fixa é o tema do Diálogo Brasil, da TV Brasil, desta terça-feira. O entrevistado é o presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Demi Getschko, que se declara crítico da restrição, objeto de consulta pública aberta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Patrono da internet no país, primeiro brasileiro a entrar para o hall da fama da rede mundial de computadores e um dos membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Getschko considera a internet brasileira elogiável do ponto de vista da política do setor. Na opinião dele, o modelo deve ser preservado.

Em gravação exclusiva para o programa, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, também declara-se contra a limitação. Ele havia anunciado o fim da internet limitada na banda larga fixa, mas diz ter voltado atrás depois da ampla repercussão negativa de suas declarações.

Demi Getschko alerta que mudar o parâmetro de cobrança do plano de banda larga de velocidade para quantidade de conteúdo trará dificuldades extras para as operadoras. Além de várias outras implicações, ele lembra que tarifar o serviço de acordo com o volume de dados usados pode levar o usuário, por exemplo, a recusar-se a pagar pela propaganda veiculada, até com questionamentos na Justiça.

Também participam do programa, com depoimentos em vídeo, a coordenadora do Intervozes (Coletivo Brasil de Comunicação Social), Bia Barbosa; o presidente da Teleco Inteligência em Comunicações, Eduardo Tude; e o diretor do Instituto Beta para Internet e Democracia, Paulo Rená.

