Dia será chuvoso em grande parte do MS; Defesa Civil orienta para cuidados em caso de tempestades

O tempo segue instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (03). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas para as regiões sul e sudoeste, e parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas demais áreas. As temperaturas para este dia podem variar entre de 16°C e 37°C.

Os índices de umidade do ar permanecem elevados durante a manhã, em torno de 95%, e tem queda significativa nas horas mais quentes do dia, chegando a 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para a Capital, a previsão é de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A intensidade do vento será de fraco a moderado com rajadas e temperatura fica entre 22°C e 32°C com umidade do ar de 80% a 45%.

Confira a previsão para os demais municípios do Estado no mapa.

Orientações

As condições meteorológicas de pancadas de chuva podem continuar até pelo menos segunda-feira (07.10), conforme o modelo de previsão numérica de tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Devido a formação de áreas de instabilidades identificadas no monitoramento, podem ocorrer tempestades, raios, vendavais e granizo. O coordenador estadual de Defesa Civil, tenente coronel Fábio Catarineli, orienta para alguns cuidados que a população deve tomar em caso de ocorrência de condições adversas de tempo.

Nas residências ou apartamentos: Não tentar consertar o telhado quando estiver chovendo. Desligar aparelhos elétricos. Verificar galhos muito próximos a fiação, ou em estado de putrefação. Caso haja, providenciar a poda preventiva com profissional/empresa capacitada para fazê-lo. Verificar calhas a fim de evitar entupimentos nas saídas de agua da residência. E nos condomínios onde há para-raios, verificar se está de acordo com as normas de segurança.

Nas ruas: Se estiver em via pública, e notar que a água ultrapassou o meio fio, a orientação é fazer o desvio. Não é seguro avançar em áreas alagadas, pois há risco de cair em bueiros ou furar o pneu do veículo. A exemplo da Capital que possui muitos córregos, pode ocorrer enxurradas fortes. Em caso de chuvas de granizo, importante buscar abrigo seguro. Se estiver dentro do veículo, procurar lugar seguro, de preferência longe de árvores. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A dica maior de acordo com Cel Catarineli, é não se colocar em posição de risco, seja de moto, carro, bicicleta, ou a pé, e em caso de acidentes, acionar o Corpo de Bombeiros no 193. “A Defesa Civil junto com o Cemtec segue monitorando, e em caso de risco de tempestades irá emitir alerta via SMS para os números cadastrados das regiões que possam ser afetadas”, pontua.

Para se cadastrar e receber os alertas emitidos pela Defesa Civil no celular, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199. O serviço é gratuito e visa prevenir a população para ocorrência de acidentes e desastres naturais.