Dia Mundial do Emoji: saiba qual é o mais usado no Brasil

Nos Estados Unidos, Reino Unido, México e Indonésia, o emoji preferido é a carinha com lágrimas nos olhos - Foto: Reprodução

Nesta terça-feira, 17, comemora-se o Dia Mundial do Emoji e o Facebook revelou quais são as carinhas mais utilizadas na rede social.

No Brasil, o emoji mais utilizado é o da carinha com olhos de coração, que também é o mais usado na Argentina e na Colômbia. Já nos Estados Unidos, Reino Unido, México e Indonésia, o emoji preferido é a carinha com lágrimas nos olhos. Na Austrália, Canadá, Alemanha e Índia, o bolo de aniversário lidera, e o emoji de coração é o favorito da Coreia do Sul.

Os dados do Facebook também mostram que o emoji de coração está sendo utilizado duas vezes mais do que no ano passado e que mais de 700 milhões de emojis são usados em postagens no Facebook todos os dias.