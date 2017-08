Dia do Educador Especial será comemorado com palestras e lançamento de e-book

Campo Grande (MS) – Em comemoração ao Dia do Educador Especial, nesta sexta-feira (25.8), a partir da 19h, no auditório do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco), a Secretaria de Estado de Educação (SED) realizará um evento duplo: Palestra com a temática “Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” e o lançamento do segundo e-book do Ceame/TEA: “Diálogos em Educação Especial”.

O livro é a segunda publicação do Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (Ceame/TEA) e foi preparado especialmente para os profissionais que atuam na Educação Especial, tratando não somente das temáticas que circundam o transtorno do espectro autista, mas abordando temas plurais e transversais em Educação Especial.

O evento é organizado pela Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial, da SED, por meio do Ceame/TEA. Dando continuidade ao ciclo de palestras de 2017, no mesmo dia, também haverá palestra especial sobre formação de professores com a Coordenadora de Políticas para a Educação Especial.

As vagas para participação nos eventos são limitadas, por isso, é importante que os interessados façam suas inscrições o quanto antes.

O primeiro livro do Ceame/TEA, “Educação Especial e Autismo”, está disponível para download gratuito.

Data: 25 de agosto – às 19h

Local: Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul – Rua Antônio Maria Coelho, 6000, Carandá Bosque (Parque das Nações Indígenas) – Campo Grande – Mato Grosso do Sul

Informações: (67) 3314-1236 ou 3316-2364 / ceame.tea@gmail.com

Secretaria de Estado de Educação (SED)

Veja Também

Comentários