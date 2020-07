‘Dia da Pizza’ têm promoções na Capital

No restaurante Estação Sul, por exemplo, o cliente que comprar uma pizza grande, ganha outra - ( Foto: @estacaosulcg)

O prato de origem italiana mais amado do mundo está em festa nesta sexta-feira, pois todo dia 10 de julho é comemorado o “Dia da Pizza”. Só de imaginar já bate aquela vontade de saborear a iguaria não é mesmo? Para garantir a sua pizza nesse dia tão especial, Campo Grande conta com pizzarias proporcionando sabores sem iguais, além é claro inúmeras promoções.

O Shopping da Capital realizará a promoção no sistema de Cuponagem Online. O cliente pode garantir seu desconto acessando o endereço eletrônico www.shoppingcampogrande.com.br/cupons, e escolher a oferta que desejar para, posteriormente, apresentar o cupom gerado no restaurante escolhido.

No restaurante Estação Sul, por exemplo, o cliente que comprar uma pizza grande, ganha outra, sendo a escolha dentro dos sabores disponibilizados: calabresa, marguerita, portuguesa, bacon e milho, frango ou banana. Já no Pedaço da Pizza, a compra de uma pizza grande faz com que o cliente grande duas mini-pizzas de brigadeiro ou, se ele preferir uma pizza broto, ganha uma mini-pizza de brigadeiro.

Mesmo com a comemoração do dia, os estabelecimentos seguem as ordens do novo decreto, a fim de garantir que os clientes sintam em seu paladar o melhor da culinária. Confira os atendimentos:

- Estação Sul, aberto a partir das 11h até ás 19h;

- Pedaço da Pizza, iFood (unidade shopping Campo Grande) 11h às 19h, delivery e central de atendimento das 18h às 23h30, as unidades de rodízio e La carte com atendimento das 17h às 20h.

DIA DA PIZZA

Em território brasileiro, a data foi criada 1985, para homenagear uma das criações gastronômicas mais apreciadas aos redor do mundo. O prato, que consiste em uma massa redonda, regada com molho de tomate e recheada com os mais variados ingredientes, dentre eles, queijo, calabresa, frango e ervas, faz sucesso e ganhou diversas adaptações, incluindo sabores doces.

Embora a maioria das pessoas acredite que a receita seja de origem italiana, alguns historiadores vão além e indicam que essa comida tenha sido criada entre os antigos povos egípcios, hebreus e até chineses. Independentemente de onde tenha surgido, o fato é que a pizza conquistou a todos por seu cheiro e sabor inconfundíveis.